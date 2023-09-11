Сдался без боя. Президент испанской федерации ушел с поста из-за скандального поцелуя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter функционера .

Глава испанского футбола заявил об уходе с должностей и передал заявление и. о. президента ассоциации Педро Роче. Такое решение Рубиалес объяснил невозможностью возвращения в работу после временного отстранения.

"После оперативного отстранения ФИФА и остальных открытых против меня производств стало понятно, что я не смогу вернуться на свой пост. Попытки ждать чего-то и держаться за свое место не принесут никакого позитива ни федерации, ни испанскому футболу. Тем более, фактически появились силы, помешающие моему возвращению", – написал функционер.

Рубиалес назвал "чрезмерным" свое преследование, а свою семью – жертвами травли и лжи. В то же время он поблагодарил всех тех, кто его поддерживал во время скандала. Параллельно функционер пообещал работать над тем, чтобы "правда победила".

Что натворил Луис Рубиалес

На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.

Рубиалес заверил, что поцелуй состоялся по согласию. В то же время игрок заверила, что не ожидала такого шага функционера и чувствовала себя жертвой. Президента Федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.

Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды до тех пор, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. ФИФА же отстранила функционера на 90 дней.

Впоследствии издание El Mundo опубликовало видео из автобуса национальной команды после церемонии награждения женского ЧМ-2023. Там 33-летняя атакующая полузащитница "Фурии Рохи" шутит о поцелуе в губы с функционером.