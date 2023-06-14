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Сдавал позиции ВСУ. Переселенца из Лимана отправили в тюрьму за помощь оккупантам

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Украина, Среда 14 июня 2023 16:51
Сдавал позиции ВСУ. Переселенца из Лимана отправили в тюрьму за помощь оккупантам Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Донецкой области сотрудничал с россиянами и сдавал им позиции украинских военных. Суд отправил его в тюрьму на 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения России он передавал оккупантам локации Сил обороны на Лиманском направлении. Однако, после освобождения региона от российских захватчиков их информатор решил сбежать во Львовскую область, где как переселенец хотел "спрятаться" среди местных жителей.

Что установила СБУ

В ходе расследования стало известно, что фигурант планировал возобновить свои контакты с оккупантами. В частности, чтобы передавать им разведданные уже с территории западного региона Украины. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в конце декабря прошлого года.

Сдавал позиции ВСУ. Переселенца из Лимана отправили в тюрьму за помощь оккупантам

Соратником агрессора оказался житель Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения пошел на сотрудничество с оккупантами. Полученную развединформацию он передавал через "связного" - боевика террористической организации "ДНР", который находился на временно захваченной части региона.

Какое наказание получил коллаборант

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту коллаборационной деятельности и назначил злоумышленнику 13 лет тюрьмы.

Ситуация в Лимане

Город расположен на севере Донецкой области и в прошлом году военные РФ его захватили. В результате обстрелов и бомбардировок Лимана пострадала инфраструктура города, многие жители погибли или были ранены.

Уже осенью 2022 года ВСУ смогли освободить населенный пункт, врага удалось отбросить на 20-25 км от города. За это время россияне несколько раз обстреляли Лиман.

Напомним, что бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане (Донецкая область) во время оккупации сотрудничал с россиянами. Его назначили директором филиала "Донбасгаза ДНР", он запустил процесс отопления казарм россиян. Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.

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