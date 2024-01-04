Способны удивить каждого: ТОП-5 автомобилей с необычным дизайном

Наверное, многие, наблюдая то или иное дизайнерское чудо, задумываются: почему? Почему машину сделали такой? Ответ всегда есть, и не всегда он будет из отрасли маркетинга – то есть порой иначе у конструкторов просто не получалось. В нашей подборке мы попытаемся разобраться и с этим вопросом тоже.

Messerschmitt KR175/KR200

Странную машинку называли "кабиненроллер" – что-то вроде мотороллера с кабиной. Транспорт позаимствовал у нацистских истребителей не только название, но и компоновку салона и посадку через откидывающуюся в сторону плексигласовую крышу-фонарь. Мотоколяска действительно выпускалась на заводах бывшего авиапроизводителя, и спроектировал ее действительно авиационный инженер, хотя и с другой фамилией. Таким образом, он решил ключевую проблему конструкторов всех миниавтомобилей – увязку пассажирских мест с дверями и передними колесами при условии минимальных габаритов машины. Нельзя сказать, что данное решение идеально (например, другая немецкая околоавиационная компания решила этот вопрос красивее), но то, что вышло оригинально и недорого, несомненно. Мотоколяска считается удачной, она выпускалась 9 лет с тиражом 26 тысяч единиц.

Nissan Cube

Совершенно другой случай: японцы сделали корму машины "однобокой" сугубо по дизайнерским соображениям. Компактвен сзади имеет одну обычную и одну скрытую стойку крыши с соответствующим остеклением. Причем у лево- и праворульной версий пряталась за стеклом своя стойка – соответственно правая и левая.

Интересно, что в первом поколении Куб был вполне нормальным, то есть симметричным, и только два последних был, извините, перекошенным. Похоже, необычное дизайнерское решение сработало, ведь этот концептуально чисто японский компактвэн неплохо продавался не только на родине, но и в Европе с Америкой.

ЛуАЗ-967 ТПК

Уникальная машина, выпускавшаяся в свое время в Луцке. С одной стороны, она – ТПК, транспортер переднего края, то есть предназначена для поля боя. С другой стороны, она – автомобиль, потому что имеет все необходимое для движения дорогами общего пользования и таким образом получает номерные знаки установленного образца. Но эти "два в одном" отнюдь не главное преимущество ЛуАЗ-967. Во-первых, благодаря особенностям трансмиссии 4х4 автомобиль обладает высокими внедорожными качествами, то есть на бездорожье он настоящий вездеход с клиренсом 285 мм. Во-вторых, он может плавать, ведь он – амфибия. В-третьих, ТПК имеет очень низкий силуэт – менее 1,15 м при сложенном стекле и руле. Наконец, машина устроена так, что на ней можно ездить лежа – причем лежачих мест три! Это тоже нужно для лучшей маскировки на поле боя. И последняя невероятная фишка, которая в этом сегменте раньше встречалась, кажется, лишь на опытном образце Land Rover: водитель сидит посредине машины – чтобы с обеих сторон могли сидеть (или лежать) его пассажиры. ЛуАЗ-967 выпускался в течение многих лет для нужд нескольких армий, пережил их все вместе с их странами, а еще один рестайлинг, период забвения и вошел сейчас в период всеобщей любви и преклонения.

Fiat Multipla II (1998 – 2004)

Далекие от понимания автомобильного мира люди постоянно вносят эту машину в какие-то рейтинги самых страшных моделей всех времен и народов. Между тем, это на самом деле неординарный автомобиль, но не из-за нетривиального стайлинга передка, а из-за удачной формы кузова и компоновки. Машина короче своих конкурентов, но более вместительна, потому что имеет шесть полноценных кресел и большой багажник (430 л при 6-местной конфигурации салона). Все это – благодаря трем сиденьям в каждом из двух рядов и прямым бортам в зоне пассажирского и багажного отсеков; который при необходимости можно увеличить до 1300 – 1900 л, сложив или демонтировав лишние кресла. Варианты трансформации уютного и удобного салона (с ровным полом!) предусматривают массу комбинаций положений пяти сидений (кроме водительского). Что касается дизайна – его высоко оценил Музей современного искусства в Нью-Йорке, а в Европе Multipla четыре года подряд получал титул "Семейный автомобиль года".

Plymouth Prowler

Одна из моделей, выпущенных как бы на мощной ретроволне 1990-х годов, на самом деле имела больше эпатажа, чем ностальгии. По ходовым качествам это фактически был спорткар с ускорением до 100 км/ч за 5,9 – 7,2 секунды. На общую харизму этого фабричного хот-рода работала породистая компоновка: передний двигатель и задний привод с расположением коробки передач у ведущих колес. Общий выпуск составил 11,7 тысячи экземпляров, что в целом немного для Америки. Производитель рассчитывал на большее, но похоже, для чисто нишевой, странной снаружи и совершенно непрактичной машины с ценой 38 – 44 тысяч долларов и это было неплохо. Преемником, заменившим ”Проулера” на конвейере, стал Chrysler Crossfire – снаружи совершенно рядовой автомобиль.

Если коротко

Найти машину с нестандартным дизайном можно не только в каталогах Женевского автосалона (если кто еще помнит такие). На украинских авторынках тоже встречаются интересные в стилистическом смысле модели, и что характерно, часто за них просят больше, чем за аналоги с банальной внешностью. Хотя при большом желании, что-то конкретное можно заказать перегонщикам из-за границы. Тем более что в Европе и Америке серийные машины вместе с годами и пробегом теряют цену независимо от стилистических особенностей.