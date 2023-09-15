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Сдать до зимы. Сколько компаний возобновили продажи жилья в Киеве и что будет с ценами

Фото: Новостройки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Рынок жилья в Украине продолжает восстанавливаться. Если прошлым летом продажи квартир возобновили гораздо меньше половины компаний, то сейчас этот показатель в Киеве составляет почти 80%.

Специалист по продажам недвижимости рассказала РБК-Україна, как восстанавливается рынок осенью и почему часть застройщиков пытается как можно быстрее сдать жилье в эксплуатацию.

Сколько застройщиков в Киеве снова продают жилье

По данным аналитиков Лун, по состоянию на конец лета этого года работы на строительных площадках возобновили около 75% жилых комплексов по Украине. 82% компаний возобновили продажи жилья. При этом в столице возобновили строительство 62% жилых комплексов, а в Киевской области – 68%.

Сейчас многие застройщики, которым осталось провести на площадках финальные работы, пытаюсь успеть быстрее достроить и сдать объекты до зимы, иначе будет невыгодно удерживать большое количество пустых квадратных метров, говорит в комментарии РБК-Украина специалист в сфере продвижения недвижимости из компании Home Dev Татьяна Чеботаева.

"Ситуация такова, что многое зависит от степени готовности дома и от того, сдан ли он в эксплуатацию. Если дом уже сдан и запущен, квартиры пытаются быстрее продать. Другие же застройщики ждут, пока ситуация стабилизируется, и в части комплексов так и не возобновили работы, которые остановили еще в феврале прошлого года. Или возобновили, однако не успевают все завершить до зимы", – отмечает она.

Наиболее активно продажи открываются в западных областях Украины: в Закарпатской области продается 98% жилых комплексов, Ивано-Франковской – 97%, Львовской – 94%. Также – в центральной части Украины.

Фото: Строительство и продажи квартир возобновили большинство киевских застройщиков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Татьяны, при минусовой температуре ремонтные работы ввести нельзя. И застройщик берет на себя расходы, которые позволяли бы отапливать эти дома. Если не успеют достроить сейчас, дальше все "заморозится" и они будут вынуждены отапливать стройки за свой счет. Это может привести к тому, что позже эти квартиры подорожают еще больше.

"Даже если сейчас цены не растут кардинально и застройщики находятся в ожидании нормализации рынка, то весной при продажах они будут учитывать эти свои зимние затраты и закладывать их в будущие цены. То есть, жилье может стоить дороже", – высказывает она мнение.

Сколько стоит жилье в новостройках Киева сейчас

В целом осенью обычно рынок недвижимости становится более активным. Даже во время войны в столицу возвращаются многие люди. 

"Считаю что цены на квартиры в новостройках могут вырасти еще на 5% или остаться на том же уровне, как сейчас. Если зимой не будет таких особых стрессовых факторов, которые будут влиять на ее снижение. Цена может снизиться из-за блекаутов. Но потом, весной, стоит ожидать подорожания", – говорит специалист.

По свежим данным аналитиков Лун, по состоянию на сентябрь 2023 года средние цены на первичке от застройщиков таковы:

  • Подольский район – 61 00 грн. за 1 квадратный метр;
  • Оболонский – 44 300 грн;
  • Святошинский – 40 500 грн;
  • Печерский – 100 000 грн;
  • Соломенский – 39 100 грн;
  • Голосеевский – 48 700 грн;
  • Деснянский – 35 400 грн;
  • Днепровский – 37 300 грн;
  • Дарницкий – 37 000 грн.

Отметим, жилье в Киеве осенью дорожает. Эксперты говорят, что снижения цен ждать не стоит. Мы писали, сколько стоят квадратные метры в столице.

Тем временем спрос на частные дома по Киеву остается низким. Мы писали, какое жилье покупают недалеко от Киева.

Также стало известно, какие квартиры сейчас чаще всего покупают в Киеве.

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