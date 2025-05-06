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"Может действовать радикально": Дуда верит в способность Трампа дожать Россию

Вторник 06 мая 2025 02:38
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"Может действовать радикально": Дуда верит в способность Трампа дожать Россию Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Польши Анджей Дуда считает, что президент США может сорвать планы Кремля и остановить агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По убеждению польского лидера, именно президент Дональд Трамп - единственный, кто способен заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то имеет возможность заставить Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", - заявил Дуда в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network.

Он также отметил, что после недавних разговоров с Путиным, Трамп "осознал реальную ситуацию" и располагает "необходимыми инструментами, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина".

"Он понимает, какова его позиция и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны", - сказал Дуда.

По его словам, президент США обладает средствами, которые способны заставить Россию соблюдать международный порядок.

"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими, в частности различные экономические инструменты. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их реализовать", - добавил польский лидер.

В Politico считают, что такие заявления президента Польши отражают ожидания многих европейских лидеров, которые рассчитывают, что Трамп использует политическое и экономическое влияние США для давления на Россию.

Мирный план США по войне в Украине

Дональд Трамп пришел к власти в США с обещанием завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа.

С тех пор он неоднократно призывал к скорейшему завершению войны и регулярно отправлял своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на переговоры с Путиным. Но эти встречи пока не решили проблему требований Кремля - отдать РФ захваченные территории Украины.

Ранее президент США давил только на Украину, в частности заявил, что Киев никогда не станет членом НАТО, а также продвигал мирные инициативы, которые предусматривают уступки, в частности признание контроля России над Крымом.

Однако Трамп дал понять, что может изменить курс. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме в конце апреля, он заявил, что Путин не хочет завершать войну в Украине и тянет время.

В случае отказа Кремля от переговоров и мира, США готовы ввести "сокрушительные санкции" против России и покупателей российских нефти и газа.

Ограничения включают 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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