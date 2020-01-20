У будівлі Центрвиборчкому застрелився працівник УДО

Слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливого самогубства скоєного працівником Управління державної охорони України у приміщенні Центральної виборчої комісії ввечері 20 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.



За попередньою інформацією, близько 18:20 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.



Наразі тривають першочергові слідчі дії. Провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) на Печерську в Києві сьогодні ввечері знайшли застреленим молодого хлопця. Особу загиблого встановили, але не повідомляли.

РБК-Україна писало, що в Запоріжжі в квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка з суботи не виходить на зв'язок. Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що на тілах подружжя є тілесні ушкодження, а їх сина виявили повішеним.