Під будівлею ДБР після допиту Порошенко відбулися сутички

Після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в той час, поки Порошенко допитували в Держбюро розслідувань, невеликі акції проводили його прихильники і противники.

Пізніше Порошенко залишив ДБР і сів в автомобіль, але при спробі від'їхати від будинку один із супротивників стрибнув на капот. Після цього на місці зав'язалася бійка, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу.

відео (t.me/worldprotest)



Як повідомляло РБК-Україна, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Спікер ДБР Анжеліка Іванова сказала, що слідчі почали допитувати Порошенко у справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ДБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.