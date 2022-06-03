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Будівля Харківської ОДА відновленню не підлягає, - Синєгубов

Фото: Харківська ОДА (vlastinet)
Автор: Євгеній Прокопенко

Будівля Харківської обласної держваної адміністрації, в яку російські окупанти запустили ракету 1 березня, відновленню не підлягає. У момент вибуху там мала відбуватися нарада силовиків, керівництва і волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити тут. Уже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов

На сьогодні тимчасово окуповано третину території Харківської області. Українська армія звільнила 23 населені пункти. При відновленні регіону після війни особливу увагу приділятимуть безпеці.

"Ми маємо навчитися у нових умовах жити, і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи протиповітряної оборони", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 26 травня росіяни обстріляли Харків. Тоді загинули 7 мирних мешканців. 17 людей отримали поранення, серед них 9-річна дитина.

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Харків