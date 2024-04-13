Оружие спрятали в подвале школы. Партизаны нашли склад россиян в Херсонской области

Обстрелы Херсонской области

Российские войска не прекращают атаки на правобережье Херсонской области после того, как населенные пункты на этом берегу Днепра ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года. Российские войска оккупировали эту часть региона во время масштабного вторжения в феврале 2022 года.

В тоже время, в ноябре 2023 года сообщалось, что кроме правобережья, российские войска начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, как отмечалось, они пытаются остановить ВСУ после закрепления на нескольких плацдармах в районе Крынок.

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