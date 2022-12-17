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Оружие приветствуется. Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не готова к переговорам, поэтому Украина должна получить больше помощи от союзников, чтобы завершить войну победой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереальных планах: с РФ нельзя договориться. Война должна заканчиваться ее поражением. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Оружие приветствуется!". В необходимых пропорциях артиллерии, бронетехники, беспилотников и ракет дальнего радиуса действия", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин планирует новые наступления.

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