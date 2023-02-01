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Оружие для Украины может создать условия для мирного урегулирования войны, - Столтенберг

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Среда 01 февраля 2023 18:02
Оружие для Украины может создать условия для мирного урегулирования войны, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Nikkei заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен быть готов к длительной войне между РФ и Украиной, поскольку пока признаков подготовки к миру со стороны российского диктатора Владимира Путина не наблюдается.

По словам Столтенберга, Украине необходимо продолжать оказывать поддержку после "беспрецедентного уровня помощи".

"Эта поддержка ежедневно меняет ситуацию на поле боя… Если мы хотим мирного решения конфликта в Украине, где Украина будет преобладать как суверенное независимое государство, тогда нам необходимо предоставить военную поддержку. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что Украина на данном этапе войны нуждается в авиации и дальнобойных ракетах.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, переговоры с Россией сейчас могут стать ловушкой для Украины.

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