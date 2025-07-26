Оружие террора: что известно о дронах "Италмас", которые россияне тестируют на Сумах

Что известно об "Италмасе"

Российский дрон "Италмас" (другие названия - "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") - это упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме "летающее крыло". Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".

Имеет такие тактико-технические характеристики (ТТХ):

Дальность полета - до 200 километров

Скорость - не более 120-150 км/ч

Тип двигателя - бензиновый китайский двигатель, как и в "Герберах"

Боевая часть - от 15 до 25 кг взрывчатки

Навигация - автономная или под управлением оператора. Данные о системах искусственного интеллекта в дроне не подтверждены.

Приведенные ТТХ и опыт применения демонстрируют, что "Италмас" - это типичное российское оружие террора, так как используется для ударов по гражданским целям.

Он не рассчитан на удары по военным объектам из-за небольшого объема боевой части (по сравнению с "Шахедом"), а небольшая скорость не дает ему возможности охотиться за мобильными целями.

При этом у дрона есть два важных для россиян плюса. Во-первых, он прост в производстве, дешевый и массовый: его делают из фанеры, композита, или вообще из пенопласта. Клепать его можно где угодно, лишь бы были нужные материалы.

А во-вторых, несмотря на внешнее сходство со своим иранским "предком", "Италмас" умеет летать значительно ниже, чем "Шахеды". То есть его значительно сложнее обнаружить. К тому же по некоторым данным, на этот дрон труднее наводятся боеприпасы систем ПВО: двигатель у "Италмаса" вынесен вперед.

Фиаско над Киевом и террор Сум

Впервые дроны под названием "Изделие-54", или "Италмас", появились над Украиной еще осенью 2023 года. В ночь с 22 на 23 октября 2023 года "Италмасы" атаковали Киев, но абсолютно все дроны были перехвачены и уничтожены противовоздушной обороной.

В ноябре 2023 года в Главном управлении разведки МО подтвердили, что россияне пытаются использовать "Италмасы" против Украины. Дроны этого типа враг рассматривал, как более дешевый аналог ударных "Шахедов".

Беспилотник получил название благодаря торговому центру, на рабочих площадях которого беспилотники начали изготавливать. А за звук полета "Италмас" также получил презрительное прозвище "газонокосилка".

Правда, тогда "Италмасы" показали свою слабую эффективность по сравнению с "традиционными" иранскими "Шахедами". Поэтому этот проект на некоторое время "заглох".

Однако сейчас россияне, судя по всему, решили его "реанимировать". В течение июля произошло как минимум три атаки "Италмасов" на Сумы - 14, 20 и 22 июля. В результате атак были пострадавшие и погибшие.

Как защититься от угрозы

Россияне, судя по всему, тестируют дроны, выбирая мишенями для этого гражданское население. Удары наносятся хаотично, бьют исключительно по гражданскому населению. Что стоит знать, чтобы защититься от атаки: