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Россияне второй раз атаковали дронами Сумы: есть погибшая, количество пострадавших возросло

Вторник 22 июля 2025 16:15
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Россияне второй раз атаковали дронами Сумы: есть погибшая, количество пострадавших возросло Иллюстративное фото: россияне второй раз атаковали дронами Сумы (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы во второй раз атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) Сумы, в результате чего погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Как пишет Григоров, террористы атаковали объект социальной сферы около 15:00. По состоянию на сейчас фиксируются повреждения зданий и автомобилей.

В том же числе возросло до четырех количество пострадавших в результате предыдущего удара. Перед этим враг попал по объектам гражданской инфраструктуры. В частности были вылетели окна в учебном и медицинском учреждении.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически обстреливает территорию Украины. Наибольшие разрушения испытывают области, расположенные вблизи линии фронта.

Для атак российские войска используют разнообразное вооружение: ракеты, артиллерийские системы, авиационные управляемые бомбы, а также дроны. Беспилотники враг запускает почти каждую ночь. Так, в ночь на 22 июля было зафиксировано запуск 42 ударных дронов.

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Российская Федерация Сумы Война в Украине
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