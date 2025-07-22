Россияне второй раз атаковали дронами Сумы: есть погибшая, количество пострадавших возросло

Российские террористы во второй раз атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) Сумы, в результате чего погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Как пишет Григоров, террористы атаковали объект социальной сферы около 15:00. По состоянию на сейчас фиксируются повреждения зданий и автомобилей.

В том же числе возросло до четырех количество пострадавших в результате предыдущего удара. Перед этим враг попал по объектам гражданской инфраструктуры. В частности были вылетели окна в учебном и медицинском учреждении.