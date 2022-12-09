Оружие и российские агитки. СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в двух областях

Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях.
"В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ", - добавили в СБУ.
Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.
"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, по которой россияне пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года. Относительно них были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, что Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех области и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.
До этого сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ МП в Украине. В этот раз СБУ пришла в один из соборов Борисполя (Киевская область).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.