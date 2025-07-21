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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Оружие - приоритет. Зеленский назвал главные задачи Шмыгаля в Минобороны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Среди главных задач нового министра обороны - дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.

"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", - сказал Зеленский.

Также среди приоритетов - подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Другая цель - обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.

"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", - подчеркнул президент.

Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.

Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.

 

Обновление правительства

Напомним, что на прошлой неделе в Украине обновили Кабинет министров, который вместо Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. Шмыгаль взамен возглавил Минобороны, а бывший министр Рустем Умеров был назначен на должность секретаря СНБО.

Больше об изменениях в правительстве - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальОружие в УкраинеДрони