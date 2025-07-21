Оружие - приоритет. Зеленский назвал главные задачи Шмыгаля в Минобороны

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
Среди главных задач нового министра обороны - дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.
"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", - сказал Зеленский.
Также среди приоритетов - подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.
Другая цель - обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.
"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", - подчеркнул президент.
Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.
Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.
Напомним, что на прошлой неделе в Украине обновили Кабинет министров, который вместо Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. Шмыгаль взамен возглавил Минобороны, а бывший министр Рустем Умеров был назначен на должность секретаря СНБО.
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