Оружие из Израиля и России: в Сербии прошел масштабный военный парад "Сила единства"

На параде была показана техника как сербского производства, так и поставляемая партнерами из-за рубежа. Среди образцов — ракетные комплексы из Израиля, беспилотные летательные аппараты из Объединенных Арабских Эмиратов, российские танки и китайские зенитные установки.

Присутствие такого арсенала подчеркивает многовекторную политику Белграда, балансирующего между стремлением к вступлению в ЕС и военными контрактами с разными странами.

Особое внимание привлекла израильская ракетно-артиллерийская платформа, способная поражать цели на расстоянии до 300 километров, а также многоцелевые истребители Rafale, заказанные у Франции.

Внутренняя реакция и политический подтекст

Президент Александр Вучич заявил, что парад демонстрирует готовность Сербии защищать независимость и выступать фактором сдерживания в регионе. Однако представители оппозиции считают, что мероприятие преследовало скорее политические цели и было направлено на укрепление власти действующего лидера.

Некоторых студентов и активистов, участвующих в антикоррупционных протестах, полиция не допустила к месту проведения парада.

Региональное соперничество

Проведение парада спустя всего несколько месяцев после аналогичного события в Хорватии подчеркивает растущее соперничество между странами и риски новой гонки вооружений на Балканах.