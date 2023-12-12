Сбой в "Киевстаре". В Минцифре объяснили, почему не работает нацроуминг

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", - сообщили изданию.

То есть проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг.

Но в пресс-службе в то же время успокоили - это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании "Киевстар", чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят оказание услуг.

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", - добавили в Минцифры.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, что сегодня утром произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.

Такая ситуация наблюдается массово по всей Украине. Сейчас причину сбоя устанавливают. В частности, оператор уже обнародовал официальное заявление по сбою и обратился к клиентам с призывом воспользоваться нацроумингом (перейти на другого оператора из-за функции национального роуминга), но этого абонентам сделать не удалось.

Кроме того, из-за сбоя в работе "Киевстар" возникла и новая проблема. О ней узнайте в нашем материале по ссылке.

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