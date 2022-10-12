Сбой в Facebook: пользователи жалуются на "пропавших" подписчиков

Среди пострадавших много как украинских, так и зарубежных лидеров мнений. Например, еще вчера за советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем следили около миллиона человек, а уже сегодня их количество сократилось до 10 тысяч.

Фото: страница Арестовича (скрин)

Пользователи допустили, что это могло произойти из-за, например, закрытия ботоферм. Однако это маловероятно, поскольку от глюка пострадала и сестра главы компании Meta Рэнди Цукерберг.

Фото: страница Рэнди Цукерберг (скрин)

Некоторые пользователи заметили, что количество фолловеров никуда не исчезало, а чтобы убедиться в этом - необходимо просто воспользоваться поиском.

Страница Марка Цукерберга и вовсе некоторое время была недоступна для поиска.

Тем временем Facebook уже начал работать над исправлением работы счетчика и возвращать лидерам мнений актуальное количество подписчиков.

