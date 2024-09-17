Сбой в приложении "Дия": украинцам поступают письма об аннулировании жилищных сертификатов

Он показал уведомления, которые стали поступать гражданам.





Фото: сообщение в приложении "Дія" (t.me senkevichonline)

"Без паники! Мы уже связались с Министерством инфраструктуры и заверили, что это сбой в системе", - отметил Сенкевич.

Он заверил, что все выданные сертификаты на жилье остаются действительными.

Ожидается официальная реакция на сбой от Министерства.

Программа "есть Восстановление"

Эта программа направлена на предоставление финансовой помощи гражданам для восстановления поврежденного жилья в результате войны.

Через приложение "Дия" украинцы могут подать заявку на получение компенсации, которая покроет ремонтные работы или реконструкцию домов и квартир. Денежные средства предоставляются на конкретные цели, а сами работы контролируются государством. Программа является частью правительственных усилий по поддержке граждан, пострадавших от боевых действий.

В приложении "Дия" или на веб-портале нужно выбрать карту для начисления выплаты. Местная комиссия проведет необходимые обследования поврежденного или разрушенного жилья, чтобы определить сумму выплаты. После этого она будет переведена на счёт.