Сбивание дрона в Киеве: спасатели рассказали подробности пожаров (фото)
Фото: во время сбивания дрона над Киевом 4 мая произошли пожары в Соломенском и Печерском районах (GettyImages)
Во время сбивания дрона над Киевом вечером в четверг, 4 мая, произошли пожары в Соломенском и Печерском районах столицы. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Вчера в Киеве поступали сообщения о возгораниях и взрывах в Соломенском и Печерском районах Киева", - говорится в сообщении.
В частности:
- в Соломенском районе возникло возгорание на первом этаже 4-этажного здания. Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. "В результате поражения взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы конструкции здания на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.
- в Печерском районе возникло возгорание в одном из парков. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м.
Как сообщалось, в Киеве вечером 4 мая объявили воздушную тревогу. После этого в столице раздались взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщали о работе систем ПВО. Позже стало известно, что ВСУ сбили беспилотник над Киевом.
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