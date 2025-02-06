Убыточность УЗ решается не повышением тарифов, а реформированием компании, - эксперт

Сейчас все активно обсуждают заявления американцев и европейцев о возможном привлечении иностранных компаний к добыче украинских редкоземельных ресурсов. Однако важно понимать, что ни один инвестор не придет работать в страну, где государственный железнодорожный монополист имеет негосударственную позицию и постоянно повышает тарифы на перевозку грузов.

"Сейчас звучат заявления от Трампа, от Шольца относительно добывающей отрасли. Ну, мне очень интересно послушать, какие тарифы Укрзализныця предложит иностранным инвесторам. Это именно тот показатель, на который внешние инвесторы будут обращать внимание. Потому что они будут составлять цифры и смотреть, насколько выгодно разрабатывать в Украине месторождения и насколько выгодно в Украине работать в добывающей сфере", - отметила Оринчак.

По ее словам, сейчас даже в министерстве экономики не владеют полной информацией о реальном состоянии дел на железной дороге. Поэтому необходимо прежде всего провести полный аудит компании, и реструктуризировать ее - потому что сейчас УЗ выглядит как "карманная структура руководства и Наблюдательного совета".

"Чтобы управлять монополистом, надо очень глубоко разбираться в их структуре, макроэкономических и финансовых показателях, финмодели и т.д. Поэтому прежде всего надо сделать аудит. Я очень сомневаюсь, что Минэкономики владеет реальными цифрами, которыми владеет на сегодняшний день председатель и члены Наблюдательного совета. Зато позиция УЗ - это не о росте экономики и не о сохранении бизнеса. Это абсолютно негосударственная позиция", - подчеркнула Оринчак.

Как известно, эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.