Ущерб от уничтожения складов оккупантами предлагают распределять, - Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ущерб от уничтожения складской инфраструктуры в результате российских атак должен распределяться между производителями и ритейлерами по индивидуальному и справедливому подходу.

По его словам, использовать единую модель для всех случаев неправильно. В частности, министр считает нецелесообразным автоматически устанавливать пропорцию 50/50 или возлагать на одну из сторон 100% убытков.

"Должен быть индивидуальный, справедливый подход к распределению убытков. Это не может быть линейная модель. Это не может быть 100%, не может быть 50% на 50%, потому что в разных видах продуктов разная доля себестоимости и доходности, которая закладывалась на каждой цепочке поставок", - сказал Высоцкий.

От чего будет зависеть деление

Министр отметил, что в каждом конкретном случае следует учитывать поставщика, торговую сеть, сегмент продукции и особенности логистики.

В частности, значение будет иметь этап, на котором продукция передается между участниками цепи снабжения. Также предлагается учитывать долю прибыли и маржу конкретного вида продукции.

В то же время Минагрополитики не имеет доступа к двусторонним хозяйственным договорам между производителями и поставщиками. Потому министерство не может комментировать условия распределения убытков в конкретных ситуациях.

Вопросы могут урегулировать законодательно

По словам Высоцкого, соответствующие законодательные изменения могут быть урегулированы отдельным законопроектом. Документ уже прошел первое чтение в профильном парламентском комитете, а Минагрополитики выступает за его поддержку и работает над соответствующими уточнениями.

Пока что одним из механизмов фиксации нанесенного ущерба остается регистрация ущерба в международном Реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

"В настоящее время инструмент - это фиксация и регистрация в международном реестре ущерба. Его цель - зафиксировать и затем соответствующие убытки тем или иным способом покрыть", - отметил министр.

Что может стать долгосрочным решением

Высоцкий назвал долгосрочным решением проблему компенсации ущерба национальной системе страхования военных рисков. Над его запуском работает Министерство экономики.

По замыслу, страхование позволит покрывать нанесенные войной убытки без необходимости каждый раз определять, кто именно из участников цепи поставок должен их компенсировать.