Ущерб более чем на 30 млн гривен: экс-министру инфраструктуры сообщили о подозрении

НАБУ не приводит имя фигуранта, но речь идет о событиях 2015 года, когда министром инфраструктуры был Андрей Пивоварский. Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Местонахождение экс-первого заместителя не установлено, поэтому ему сообщили в подозрение заочно.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем, который тогда был также главой Тарифного совета Мининфраструктуры, обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с госпредприятием "Администрация морских портов Украины" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). При этом по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории принадлежащего государству порта.

Установлено, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ".

Сообщается, что расследование злоупотреблений в мининфраструктуре детективы начали осенью 2019 года.

По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 года из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов, которые сейчас и инкриминируют подозреваемым. Однако следствие исследует последствия действия схемы и в течение последующих периодов.

Как сообщалось ранее, бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Его уволили с должности и арестовали с возможностью выйти под залог в сумме 50 млн гривен.

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