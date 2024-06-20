Ущерб на миллионы. На Волыни раскрыли махинации на ремонте оборонных объектов

"Работники ГБР разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) одного из городов Волынской области и директора частного предприятия, которые обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, осенью 2023 года квартирно-эксплуатационный отдел заключил 4 договора с частным предприятием на ремонт помещений, используемых для нужд одного из вооруженных формирований региона.

"На эти работы была выделена субвенция на почти 10 млн грн. Однако чиновник с подрядчиком решили часть средств положить в собственные карманы. В акты выполненных работ директор предприятия на протяжении 2023 года вносил ложные данные: завышал стоимость материалов, вписывал работы, которых на самом деле предприятие не выполняло", – отмечают в ведомстве.

Начальник КЭО подписывал сфальсифицированные акты выполненных работ, после чего денежные средства поступали на счета предприятия.

"Из-за таких махинаций местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 млн грн.", - отметили в ГБР.

Пока начальнику КЭО сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.