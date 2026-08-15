Сбитый дрон над Латвией мог быть операцией под "под чужим флагом", - премьер Литвы

При этом несмотря на заявление Синкявичюс уточнил, что ясность появится лишь после того, как будет найден сам беспилотник или его обломки

"Сбитый беспилотник пока не найден. Полагаю, его вскоре найдут, и тогда станет ясно, что это за летальный аппарат, чей он, скорее всего, специалисты даже смогут по микросхемам отследить его цель", - сказал премьер Литвы.

К слову, глава Минобороны Литвы Робертас Каунас на прошлой неделе заявил, что разведка страны располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность провокаций в Балтийском регионе, однако окончательное решение пока не принято, а конкретная дата не определена.

По его словам, Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по объектам критически важной инфраструктуры в странах Балтии, причем не исключено, что для таких операций Россия может использовать украинские беспилотники.