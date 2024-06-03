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Сборная Украины сыграла вничью с Германией перед Евро-2024

Фото: Михаил Мудрик отличиться голом не сумел (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины разошлась миром со сборной Германии в спарринге перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

Германия – Украина – 0:0

 

В первые четверть часа команды обменялись полумоментами. Сначала Мудрик выбежал в контратаку, но удар заблокировал защитник, а Цыганков на добивании пробил выше ворот. В ответ Миттельштедт решился пробить с дистанции – мимо штанги.

Далее инициативой завладела Бундестим. В частности, Вирц и Гросс пробили выше ворот. А перед перерывом дважды в эпицентре событий оказался Мусиала. Сначала он из пределов штрафной пробил мимо ворот, а затем с дистанции закрутил мяч над верхним углом. "Сине-желтые" запишут в активе шанс Яремчука – нападающий бил в касание, но Нойер успел среагировать.

Со стартом второй половины немцы прибавили в активности. Вот Хаверц головой пробил мимо штанги. А на 53-й минуте Байер проверил на прочность каркас ворот сборной Украины выстрелом из пределов штрафной. Тут же он проверил бдительность Трубина низовым ударом.

Далее в напряжении линию обороны "сине-желтых", которую сформировали пять исполнителей, пытались держать тот же Байер и Ундав. В частности, с дальним выстрелом последнего справился голкипер. Зато соотечественник головой пробил мимо ворот с нескольких метров.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. Команда Сергея Реброва завоевала ничью в спарринге против сильного соперника. Следующими оппонентами "сине-желтых" будут сборные Польши и Молдовы.

 

Состав сборной Украины: Трубин – Конопля (Тымчик, 81), Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Степаненко (Бражко, 64) – Цыганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64) – Яремчук (Довбик, 73)

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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