RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины потеряла звезду команды перед стартом отбора на Евробаскет-2025

Фото: Андрей Войналович не поможет "сине-желтых" в февральских поединках (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Форвард "Шленска" из польского Вроцлава Андрей Войналович получил неприятную травму за считанные недели до начала квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

24-летний украинец сломал пястную кость. Он выбыл из игрового процесса минимум на несколько недель.

Войналович не поможет сборной Украины в грядущих матчах квалификационного турнира перед Евробаскетом. В феврале подопечные Виталия Степановского проведут два поединка – против Словении (22 февраля) и Португалии (25 февраля). В отборе к Олимпиаде-2024 форвард был основным исполнителем команды.

Нынешний сезон Войналович начал в составе "Прометея" из Слобожанского, но не пробился в основную обойму "титанов". В ноябре оказался в рядах "Шленска" и начал играть в польской Баскет Лиге и Еврокубке. Средние цифры на евроарене – 8.6 очков, 2.3 подбора, 0.8 передач и 1 перехват за 27 минут на паркете.

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там команда Степановского проведет шесть матчей в трех окнах.

Первая пара поединков запланирована на февраль. Со Словенией сборная встретится на выезде, а через три дня примет португальцев в Риге. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).

Завершат квалификацию украинцы двумя поединками в феврале 2025 года. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.

К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол