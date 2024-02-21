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Сборная Украины потеряла еще две звезды на старте отбора перед Евробаскетом-2025

Фото: Илья Сидоров пропустит матч со сборной Словении (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Илья Сидоров и форвард Александр Липовой пополнили лазарет баскетбольной сборной Украины перед первым поединком в квалификации к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Звезды "сине-желтых" не поехали в Словению на матч с местной сборной 22 февраля. В распоряжении тренерского штаба во главе с Виталием Степановским осталось 11 баскетболистов.

В среду утром сборники провели первую тренировку в Копере. Сидоров и Липовой присоединились к лагерю национальной команды, но из-за повреждений остались в Риге. Там они будут пытаться восстановиться до второго поединка отбора –  против сборной Португалии (25 февраля).

В ряды сборной Украины из-за травм не приехали Скапинцев, Аникиенко и Конев. От услуг Геруна и Йяму отказался штаб Степановского. Взамен им "сине-желтые" вызвали центрового болгарского "Миньора" Брынюка.

Состав сборной Украины на матч против Словении:

защитники

Виталий Зотов

Александр Мишула

Александр Ковляр

Анатолий Шундель

форварды

Павел Крутоус

Иван Ткаченко

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

центровые

Вячеслав Петров

Артем Пустовой

Богдан Брынюк

 

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там команда Степановского проведет шесть матчей в трех окнах.

Первая пара поединков запланирована на февраль. Со Словенией сборная встретится на выезде 22 февраля, а через три дня примет португальцев в Риге. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).

Завершат квалификацию украинцы двумя поединками в феврале 2025 года. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.

К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.

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