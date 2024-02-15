Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА: кто в лидерах списка

"Сине-желтые" опустились на 24-е место в мировом рейтинге. По сравнению с предыдущей версией табеля о рангах команда Сергея Реброва потеряла две позиции.

Сборная Украины не играла матчей с ноября. Тогда национальная команда свела вничью поединок финального тура квалификации к Евро-2024 против Италии (0:0). Такой результат вывел подопечных Реброва только в плей-офф за место на чемпионате Европы.

Лидером классификации ФИФА остается сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают команды Франции и Англии. Некогда безоговорочный лидер рейтинга – сборная Бразилии – лишь на пятой строчке рейтинга.

Недавно сборная Украины получила календарь матчей в Лиге наций 2024/25. Там соперниками "сине-желтых" будут команды Албании, Чехии и Грузии. Первый поединок – 7 сентября против балканской сборной.