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Сборная Украины определила состав в эстафете на ЧМ-2023 по биатлону: лидер в обойме

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Оберхоф, Пятница 17 февраля 2023 14:47
Сборная Украины определила состав в эстафете на ЧМ-2023 по биатлону: лидер в обойме Фото: Украина выбрала четверку биатлонистов на мужскую эстафету (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с представителями национальной команды в мужской эстафете на чемпионате мира-2023 в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Эстафета четыре по 7,5 километров состоится в предпоследний соревновательный день – субботу, 18 февраля. Из списка шести биатлонистов тренерский штаб отсеял двух лишних.

Сборная Украины выступит в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко. Самым опытным в этой четверке стал Прима, для которого грядущая гонка станет восьмой классической эстафетой на планетарных форумах. Лидер команды Пидручный в свою очередь провел 5 гонок на этом уровне.

"Это очень приятные проблемы, когда тренер может думать о разных вариантах эстафеты. Все ребята показали хорошее состояние. В течение сезона что-то пробуем, знаю спортсменов, смотрю серьезно на здешние условия – трасса сильно разбивается. По прогнозу завтра будет еще хуже: дождь, туман и ветер на стрельбе", – объяснил выбор Санитра.

На чемпионате мира-2021 Украина выступила в мужской эстафете тем же составом. Тогда Прима, Пидручный, Цымбал и Дудченко заняли 5-е место. Результат в Поклюке два года назад остается лучшим для "сине-желтых" в рамках мировых первенств.

К слову, накануне Норвегия триумфовала в одиночном миксте усилиями дуэта Рейселанн-Ольсбу и Бе-младшего.

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