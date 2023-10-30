RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины с треском пролетела мимо плей-офф ЧМ-2023 по мини-футболу

Фото: "Сине-желтые" закончили выступления на Мундиале полным фиаско (facebook.com/ukraineminifootball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины сокрушительно проиграла сборной Чехии заключительный матч группового этапа мини-футбольного чемпионата мира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, группа C, 3-й тур

Чехия – Украина – 7:0

 

"Сине-желтые" пропустили четыре мяча в первом тайме. Впервые оборона украинцев упустила выпад чешской сборной на 6-й минуте, когда отличился Ланка. Впоследствии его запев партнеры поддержали еще тремя голами.

На старте второй половины Долечек сделат счет вовсе неприличным. Затем шестой мяч чехов оформил Падера, а под занавес встречи Ланка с дублем установил окончательный результат поединка. В результате сборная Украины не смогла подняться выше третьего места в квартете C.

Итак, "сине-желтые" после разгрома сборной Алжира (9:1) на старте потерпели два поражения подряд. Сначала наша сборная уступила Таиланду (0:2), а теперь проиграла и Чехии. Далее следуют именно обидчики украинской команды.

Сборная Украины во второй раз приняла участие в чемпионате мира. На форуме в 2019 году национальная команда дошла до четвертьфинала. В европейском рейтинге сборных Украина идет на 13-й строчке.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираСборная Украины