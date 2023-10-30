Сборная Украины с треском пролетела мимо плей-офф ЧМ-2023 по мини-футболу

ЧМ-2023, группа C, 3-й тур

Чехия – Украина – 7:0

"Сине-желтые" пропустили четыре мяча в первом тайме. Впервые оборона украинцев упустила выпад чешской сборной на 6-й минуте, когда отличился Ланка. Впоследствии его запев партнеры поддержали еще тремя голами.

На старте второй половины Долечек сделат счет вовсе неприличным. Затем шестой мяч чехов оформил Падера, а под занавес встречи Ланка с дублем установил окончательный результат поединка. В результате сборная Украины не смогла подняться выше третьего места в квартете C.

Итак, "сине-желтые" после разгрома сборной Алжира (9:1) на старте потерпели два поражения подряд. Сначала наша сборная уступила Таиланду (0:2), а теперь проиграла и Чехии. Далее следуют именно обидчики украинской команды.

Сборная Украины во второй раз приняла участие в чемпионате мира. На форуме в 2019 году национальная команда дошла до четвертьфинала. В европейском рейтинге сборных Украина идет на 13-й строчке.