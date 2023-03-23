Сборная Украины в секретном спарринге одолела дубль "Брентфорда"

Контрольный поединок

"Брентфорд-2" – Украина – 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

В первой половине и. о. наставника сборной Руслан Ротань использовал приближенный к основному состав. Украинцы контролировали ход встречи, а открыть счет сумели в середине тайма. Это Сваток головой из пределов штрафной зоны завершил розыгрыш углового.

Второй раз отличиться "сине-желтые" могли перед перерывом. Сначала за "Брентфорд B" сыграла стойка. Впоследствии же Довбик вместе с партнерами не сумел акцентированно пробить из выгодного положения.

После перерыва роли команд не изменились. Сборная Украины выглядела лучше и забила второй мяч. На 65-й минуте Судаков застал голкипера "пчел" врасплох выстрелом из-за пределов штрафной.

Вратарь до финального свистка реабилитировался за ошибку. Он парировал опасные удары Коноплянки, Довбика и Цыганкова. Под занавес же поединка Буяльский метров из десяти умудрился пробить над перекладиной, так что цифры на табло так и не изменились.

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук

(2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик