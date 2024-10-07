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Сборная Украины начала подготовку к продолжению Лиги наций

Фото: Сергей Ребров в кругу подопечных (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины прибыла в Польшу на тренировочный лагерь перед поединками Лиги наций против сборных Грузии и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В понедельник "сине-желтые" начнут подготовку к октябрьскому окну матчей турнира. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пересек границу с подопечными из Премьер-лиги.

Футболисты с чемпионата Украины и тренерский штаб национальной команды накануне вечером отправились поездом из столицы в Перемышль. Вместе с Ребровым поехали представители киевского "Динамо", вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк, хавбек "Александрии" Иван Калюжный и другие. Остальные исполнители присоединятся к сборной непосредственно на базе.

Ранее из списка вызванных в команду выбыли вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин и вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Первый подхватил вирус, а второй – травмировал мышцу бедра. Вместо них Ребров вызвал голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка и вингера "Полесья" Александра Назаренко.

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно. Дебютировать в составе национальной команды могут Назаренко, Калюжный и хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив.

К слову, ранее разобрали кадровые изменения Реброва в сборной Украины.

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