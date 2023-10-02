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Сборная Украины не поедет на ЧМ по дзюдо из-за российского военного: что известно

Фото: президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк (ukrainejudo.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Сборная Украины не будет участвовать в юниорском Чемпионате мира по дзюдо из-за допуска российских спортсменов, среди которых действующий военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

"Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", - сказал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Отметим, что с 4 по 8 октября в городе Одивелаш (Португалия) пройдет чемпионат мира среди спортсменов до 21 года.

Он подчеркнул, что пока Россия ведет войну против Украины командам стран-агрессорок не место в мировом спорте.

По его словам, история с якобы "нейтральными" атлетами - "какой-то фейк", ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" прячутся спортсмены страны, которая ведет кровавую войну против Украины.

При этом Кошляк отметил, что наша сборная продолжит подготовку к чемпионату Европы, Кубкам Европы и другим важным соревнованиям.

"Будем ожидать окончательного решения об участии россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 от Международного олимпийского комитета. Надеемся, здравый смысл победит", - добавил он.

Отметим, что 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. Таким образом, дзюдо стало первым видом спорта, в котором допустили атлетов из стран-агрессорок после обновления рекомендаций Международным олимпийским комитетом.

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