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Сборная Украины уступила Румынии в отборе к гандбольному Евро-2024

Фото: Гандбольная сборная Украины перед матчем (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Поражением сборной Румынии национальная команда Украины продолжила выступления в квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024, квалификация, группа 4

Румыния – Украина – 36:24 (18:14, 16:12)

Начали команды на равных, но постепенно хозяева площадки прибрали инициативу к своим рукам. Румыны создали гандикап, ведя в первом тайме на пике с +7. Правда, под занавес 30-минутки украинцы немного сократили отрыв.

Во втором тайме "сине-желтые" несколько раз подбирались вплотную к оппоненту. Но при счете 22:25 в пользу сборной Румынии украинские гандболисты выдали неудачный игровой отрезок (2:8) и потеряли все шансы на положительный результат.

В составе сборной Украины самым результативным стал Игорь Турченко. В его активе 7 мячей. 4 гола оформил Дмитрий Горига, а Александр Тильте, Евгений Жук и Дмитрий Ильченко по 3 мяча.

Поражение отбросило "сине-желтых" на третье место в квартете. Но даже при таких условиях украинцы продолжают претендовать на выход в следующий этап. В настоящее время они входят в топ-4 сборных, занимающих третьи места в своих группах.

Следующие матчи квалификации сборная Украины проведет весной. 8 и 11 марта национальная команда встретится с лидером группы – сборной Австрии. В апреле украинцев ждут поединки против Фарер и Румынии.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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