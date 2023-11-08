RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины объявила состав на матч против Италии: есть дебютанты

Фото: Сергей Ребров подготовил кадровые сюрпризы (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил список футболистов, которые будут готовиться к решающему поединку квалификации к Евро-2024 против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В ряды "сине-желтых" вызвали 26 исполнителей. Среди них – защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак и центрбек австрийского ЛАСКа Максим Таловеров. Оба впервые приедут в лагерь сборной.

Ребров в целом полагается на проверенных бойцов. В частности, будут готовиться к противостоянию с итальянцами и легионеры из Англии (Миколенко, Забарный, Зинченко, Мудрик), Испании (Цыганков, Довбик, Яремчук), Италии (Малиновский) и Португалии (Трубин). Попали в состав и лидеры донецкого "Шахтера".

Главные перемены связаны с "Динамо". Хавбек Виталий Буяльский и форвард Владислав Ванат оказались только в резервном списке. Зато после паузы получил вызов в первую команду нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.

Состав сборной Украины на ноябрьский матч квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан

Резервный список: Попов, Буяльский, Ванат, Русин

 

 

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей РебровСборная УкраиныЧемпионат Европы