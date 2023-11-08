Сборная Украины объявила состав на матч против Италии: есть дебютанты

В ряды "сине-желтых" вызвали 26 исполнителей. Среди них – защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак и центрбек австрийского ЛАСКа Максим Таловеров. Оба впервые приедут в лагерь сборной.

Ребров в целом полагается на проверенных бойцов. В частности, будут готовиться к противостоянию с итальянцами и легионеры из Англии (Миколенко, Забарный, Зинченко, Мудрик), Испании (Цыганков, Довбик, Яремчук), Италии (Малиновский) и Португалии (Трубин). Попали в состав и лидеры донецкого "Шахтера".

Главные перемены связаны с "Динамо". Хавбек Виталий Буяльский и форвард Владислав Ванат оказались только в резервном списке. Зато после паузы получил вызов в первую команду нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.

Состав сборной Украины на ноябрьский матч квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан

Резервный список: Попов, Буяльский, Ванат, Русин

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.