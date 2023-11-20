Сборная Украины объявила состав мужской команды на старте Кубка мира по биатлону

Контрольные старты "сине-желтых" в финском Контиолахти позволили окончательно сформировать команды "А" и "Б" на предстоящий сезон. Шестерка лучших будет соревноваться в Кубке мира.

В состав первой команды сборной Украины попали Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Прима, Артем Тищенко и Богдан Цымбал. В составе же второй на этап Кубка IBU поедут Богдан Борковский, Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Виталий Мандзин и Руслан Ткаленко. Старт первых соревнований запланирован на 25 ноября, вторых – на 30 ноября.

На стартовом этапе Кубка мира 2023/24 в Эстерсунде мужчины проведут 5 гонок. Украинцы будут соревноваться в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования, а также в двух эстафетах – классической и смешанной. В Кубке IBU будут только индивидуальная гонка, спринт и смешанная эстафета.

Главная потеря сборной Украины – Дмитрий Пидручный. Опытный биатлонист проходит курс реабилитации после травмы. Его возвращение прогнозируется на второй старт сезона – в австрийском Хохфильцене (8-10 декабря).