RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины объявила состав на Англию и Италию: звездный легионер вне заявки

Фото: Сергей Ребров с подопечными в раздевалке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года против сборных Англии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В лагерь "сине-желтых" вызвали 25 исполнителей. Вернется в ряды сборной после травмы универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

Вне списка оказался Руслан Малиновский. Украинец недавно сменил "Марсель" на "Дженоа" на правах аренды. Хавбек покинул французский чемпионат ради Серии А, поскольку не входил в планы нового менеджера "Олимпика" Марселино. Летом Малиновский не сыграл ни минуты.

Сбор национальной команды начнется 3 сентября. Подопечные Реброва соберутся в пригороде Вроцлава. Именно там 9 сентября "сине-желтые" сыграют против Англии. В свою очередь 12 сентября на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" состоится выездной матч против Италии.

Состав сборной Украины на сентябрьские матчи квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Тымчик, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зинченко, Цыганков, Мудрик

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервный список: Караваев, Сваток, Пихаленок, Батагов, Сикан

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. В свою очередь безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.

К слову, ранее УПЛ раздала награды лучшим игроку и тренеру тура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныСергей Ребров