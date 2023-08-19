ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Малиновский оформил возвращение в чемпионат Италии: где будет играть украинец

Новина українською →
Генуя, Суббота 19 августа 2023 15:34
Малиновский оформил возвращение в чемпионат Италии: где будет играть украинец Фото: Руслан Малиновский в лагере сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский "Дженоа" закрыл соглашение по переходу полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из марсельского "Олимпика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний хавбек грядущий сезон проведет в Серии А. Трансфер украинца оформил новичок итальянского первенства.

Малиновский арендован "Дженоа" на год. "Грифоны" также получили право выкупа воспитанника донецкого "Шахтера" за 10 млн евро. Переходу предшествовал традиционный медосмотр футболиста.

"Марсель" легко простился с Малиновским, поскольку тот не входит в планы нового наставника команды Марселино. В частности, украинец не попал в заявку "Марселя" на квалификацию Лиги чемпионов. Кроме того, он пропустил стартовый тур Лиги 1.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, на детско-юношеском уровне защищал цвета местного "Полесья". Впоследствии попал в структуру "Шахтера", но пробился только в третью команду "горняков".

Перед сезоном 2013/14 оказался в составе перволигового "Севастополя". Затем отыграл 2,5 года за луганскую "Зарю", а посреди кампании 2015/16 оказался в бельгийском "Генке". В Лиге Жупиле провел 3,5 сезона и за 13,6 млн в евровалюте перешел в "Аталанту" из Бергамо.

В рядах "Богини" в общей сложности провел 143 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. Зимой покинул бергамасков из-за конфликта с рулевым команды Гасперини. За сборную Украины "Малина" провел 55 поединков (7 голов).

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марсель Чемпионат Италии
NEWS
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне