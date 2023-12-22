Сборная Украины выбрала домашнюю арену на финал плей-офф отбора к Евро-2024

В случае выхода в финал утешительного турнира сборных "сине-желтые" примут соперника во Вроцлаве. Поединок 26 марта примет стадион "Тарчиньски Арена".

Спортивный комплекс был построен к Евро-2012 и на групповом этапе турнира принял три матча. Владельцем арены, рассчитанной на 45105 зрителей, остается муниципалитет Вроцлава. Стадион стал домашним для "Шленска" и сборной Польши.

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определятся в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.