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Сборная Украины экстренно вызвала дебютанта на старт отбора перед Евробаскетом-2025

Фото: Богдан Брвнюк в составе молодежной сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины объявила о кадровых изменениях в ростере национальной команды в преддверии начала квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Центровой болгарского "Миньора" Богдан Брынюк получил первый вызов в главную команду "сине-желтых". Тренерский штаб решил пригласить дебютанта из-за дефицита в передней линии сборной.

Брынюк был основным центровым молодежкой на Евробаскете среди 20-летних в прошлом году. В ряды национальной команды он попал после травм Скапинцева, Аникиенко и Конева. Вариант позвать Геруна из чемпионата Японии отвергли "из-за продолжительного переезда и тяжелого процесса акклиматизации".

Брынюк выиграл заочную конкуренцию за место в ростере "сине-желтых" в Десмонда Йяму. Впрочем, наставник сборной Виталий Степановский решил покинуть проспект в рядах Украины U-18. Бигмен находится на контракте с мюнхенской "Баварией".

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там команда Степановского проведет шесть матчей в трех окнах.

Первая пара поединков запланирована на февраль. Со Словенией сборная встретится на выезде 22 февраля, а через три дня примет португальцев в Риге. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).

Завершат квалификацию украинцы двумя поединками в феврале 2025 года. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.

К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.

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