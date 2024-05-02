Сборная Украины в раздорах перед турниром года: звезды не приедут, федерация пугает штрафами

"Сине-желтые" потеряли минимум 6 ведущих волейболистов за две недели до старта соревнований. В частности, национальной команде не поможет дуэт лучших бомбардиров сборной в сезоне-2023.

В апреле тренерский совет волейбольной федерации составил расширенный список игроков на первый в этом году тренировочный сбор. Подготовка команды к Золотой Евролиге под руководством нового наставника команды – Рауля Лосано – уже стартовала, но в лагерь сборной прибыли далеко не все. В частности, не приехали представители слобожанского "Прометея" – доигровщик Ян Ерещенко, центральный блокирующий Дмитрий Теременко, либеро Горден Брова и связующий Виталий Щитков.

"Написали заявления, прикрепленные справками от одного и того же врача, что им нужно лечиться. Там идет полный саботаж, но ничего, будем играть без них", – рассказал Мельник в комментарии "Суспильне Спорт" .

Впрочем, источник происхождения т. н. саботажа, по всей видимости, находится за пределами Днепропетровской области. Отказались прибыть на тренировочный сбор национальной команды и ряд звездных легионеров. Главная потеря – капитан сборной Олег Плотницкий. Доигровщик только что стал чемпионом Италии в составе "Перуджи" и откровенно заявил, что стремится отдохнуть после насыщенного сезона на клубном уровне. Его примеру последовал и диагональный Василий Тупчий, который в апреле завершил сезон с "Баркомом-Летучими мышами" в польской Плюс Лиге.

Обе звезды национальной команды уверены, что легкий по сравнению с 2023-м соревновательный год на уровне сборных новому тренерскому штабу целесообразно использовать для проверки молодежи и ближайшего резерва. В прошлом году сборная Украины играла в Золотой Евролиге, Кубке претендентов, чемпионате Европы и квалификации к Олимпиаде-2024. В этом году гарантировано выступление только в Золотой Евролиге, а в Кубок претендентов еще нужно попасть.

Впрочем, глава ФВУ Мельник прислушаться к по-своему рациональным доводам лидеров "сине-желтых" не будет. Он установил для легионеров дедлайн приезда в сборную Украины – 3 мая. Если представители в иностранных чемпионатах в лагерь национальной команды так и не прибудут, то их якобы будут ждать серьезные проблемы и клеймо "изменников".

"Будет ли какое-нибудь наказание игрокам, которые не приедут 3 мая? Обязательно. Мы будем собирать Исполком. У нас четко прописано, что игрок национальной сборной должен явиться по вызову в лагерь. Если по неуважительной причине он не появился, клуб, за который он играет, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а игрока дисквалифицируют", – резюмировал Мельник.

Волейбольная федерация не в первый раз идет на конфликт с ведущими исполнителями сборной Украины. В прошлом году после выхода в финал Золотой Евролиги часть основного состава национальной команды пригрозила бойкотом. В печати в статусе первопричины противостояния фигурировали финансовые и организационные проблемы. Мол, команда не получила призовые за выполнение турнирной задачи и была недовольна выбором Варшавы для базирования сборной.

Тогда ФВУ назвала конфликт "разногласиями", которые удалось уладить до Кубка претендентов. Сборная Украины выступила там основным составом, а козлом отпущения сделали Щиткова. Его функционеры якобы назначили зачинщиком бунта. В то же время, в заявлении о конце противоречий федерация тогда обещала "разработку и внедрение новой системы менеджмента". Но вряд ли публичное выяснение взаимоотношений между ФВУ и звездными волейболистами подпадает под эту категорию.

Пока ситуация вокруг волейбольной сборной Украины сложилась так, что проигрывают все – федерация, национальная команда, волейболисты и болельщики. Конечно, можно кивать на то, что функционерам не хватило гибкости и организационных способностей, новому тренерскому штабу – авторитета и индивидуального подхода, игрокам – дальновидности и даже патриотизма. Но своя "правда" для каждой из сторон конфликта лишь приведет к тому, что и так небольшая доля поклонников "отбивного" переключится на другие командные виды спорта.