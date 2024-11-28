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Сборная тура без рекордсмена: УЕФА подвел итоги пятой недели Лиги чемпионов

Четверг 28 ноября 2024 20:07
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Сборная тура без рекордсмена: УЕФА подвел итоги пятой недели Лиги чемпионов Фото: Флориан Вирц – лучший игрок 5-го тура ЛЧ (x.com/bayer04)
Автор: Андрей Костенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В команде недели не нашлось места голкиперу "Шахтера" Дмитрию Ризныку. Несмотря на то, что в поединке против нидерландского ПСВ он установил новый рекорд по количеству сэйвов в одном матче Лиги чемпионов.

Позицию вратаря в символической команде отдали ирландскому стражу ворот английского "Ливерпуля" Куивину Келлехеру. Его команда одолела мадридский "Реал" (2:0), а сам Келлехер потянул пенальти от Килиана Мбаппе.

Лучшим игроком тура признали Флориана Вирца из немецкого "Байера". А Джейми Гиттенс из дортмундской "Боруссии" отмечен как автор лучшего гола.

Сборная 5-го тура Лиги чемпионов

Вратарь: Келлехер ("Ливерпуль")

Защитники: Тимбер ("Арсенал"), Кубарси ("Барселона"), Чже ("Бавария"), Бенсебаини ("Боруссия" Д)

Полузащитники: Крунич ("Црвена Звезда"), Аллистер ("Ливерпуль"), Тиллман (ПСВ), Вирц ("Байер")

Нападающие: Ретеги ("Аталанта"), Альварес ("Атлетико")

Сборная тура без рекордсмена: УЕФА подвел итоги пятой недели Лиги чемпионов

Лига чемпионов после 5-ти туров

Общую таблицу основного этапа с 15-ю очками возглавляет английский "Ливерпуль". Выиграв все матчи, он уже гарантировал место в плей-офф. Вторым идет миланский "Интер" (13 очков), далее расположились испанская "Барселона" и немецкая "Боруссия" Д (по 12 баллов) и итальянская "Аталанта" (11). Чемпион Украины - "Шахтер", имея в активе 4 пункта, занимает 26-е место.

Лучшим бомбардиром текущего розыгрыша является Роберт Левандовски из "Барселоны", забивший 7 голов. Еще пятеро игроков имеют на счету по пять забитых мячей.

Среди ассистентов лидируют Игор Пайшау ("Фейеноорд"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Джереми Фримпонг ("Байер") и Мохамед Салах ("Ливерпуль"). У каждого из них на счету по четыре результативных передачи.

Больше всего сейвов совершил голкипер "Милана" Майк Меньян - 27. На один меньше у Доминика Такача из "Слована" и Дмитрия Ризныка из "Шахтера".

Ранее Ризнык поразил УЕФА топ-сейвом в Лиге чемпионов.

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