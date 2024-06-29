Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Италию в 1/8 финала Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Швейцария – Италия – 2:0

Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46

Неожиданно "крестоносцы" с первых минут завладели инициативой. Подопечные Мурата Якина зажали итальянцев на своей половине и начали упорно строить атаки. Вскоре появились и моменты. В частности, Эмболо размял Доннарумму выстрелом в дальний угол, а Родригес отправил мяч выше перекладины.

Время шло, а сборная Италии оставалась беспомощной. Гол казался вопросом времени и случился на 37-й минуте. Швейцарцы разыграли классную комбинацию, на финише которой Фройлер в центре штрафной принял мяч и вторым касанием пробил мимо голкипера.

Перед перерывом Швейцария могла удвоить преимущество, но Доннарумма в классном прыжке вытащил из-под штанги удар Видмера со штрафного. Однако на старте второй половины команду Лучано Спаллетти не спас и вратарь. Это Варгас получил мяч на углу штрафной и искусно уложил в дальний верхний угол.

Лишь второй пропущенный мяч заставил Италию пойти вперед. Фортуна едва не улыбнулась "Скуадра Адзурре" на 51-й минуте, когда Шер срезал мяч в свои ворота – штанга! Большинство же атак итальянцев были прогнозируемыми для обороны швейцарской сборной. Разве что Скамакка на 74-й попал в каркас ворот с нескольких метров.

В финальные минуты подопечные Спаллетти пытались устроить штурм ворот Зоммера. Правда, запомнились разве что неточным ударом Пеллегрини с дистанции. В конце концов, сборная Италии потерпела поражение и сложит полномочия чемпионов Европы.