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Сборная Швеции сенсационно выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2024

Фото: Себастьян Самуэльссон завоевал для Швеции золотые медали (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Шведская четверка биатлонистов победила в командных стартах на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная выставила на эстафету Виктора Брандта, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона. Финальное время команды – 1:16:22,6 часа.

Интрига в гонке закружилась на первом этапе. Норвежец Легрейд провалил вторую стрельбу и ушел на круг штрафа, а неожиданным лидером после первого отрезка стала сборная Эстонии. Впрочем, братья Бе вывели норвежцев в лидеры, а на последний этап отправили Кристиансена с полуминутным гандикапом.

Казалось, норвежская сборная возьмет очередное "золото". Тем более на первой стрельбе удалось закрыть все мишени. Но на втором огневом рубеже Кристиансен провалился и вынужден был идти на 3 (!) штрафных круга. В лидеры вырвалась Швеция, которая ровно прошла всю дистанцию и свой шанс реализовала сполна.

Норвегия финишировала второй благодаря финальному спурту Кристиансена, обошедшему француза Фийона Майе. Зато сборная Украины финишировала за пределами топ-10. Пидручный и Насыко подтянули команду в первую пятерку, но плохая вторая стрельба последнего отбросила "сине-желтых" назад. Круг штрафа Дудченко похоронил все надежды на положительный результат.

Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км на ЧМ-2024, мужчины:

  1. Швеция
  2. Норвегия (+11,8)
  3. Франция (12,8)

...

13. Украина (+3:43,7)

К слову, ранее Франция триумфовала в женской эстафете на чемпионате мира-2024.

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