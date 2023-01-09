Сборная Португалии назначила призера ЧМ-2018 новым главным тренером

49-летний специалист будет работать во главе "навигаторов". В предыдущие шесть лет он тренировал сборную Бельгии.

Мартинес поведет Португалию в квалификацию к Евро-2024. По итогам жеребьевки пиренейцы попали в группу J. Там соперниками португальской команды будут сборные Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна. Первый матч – 23 марта против лихтенштейнцев.

Испанец Мартинес впервые будет тренировать на Пиренеях. Ранее он работал в чемпионате Англии, где тренировал "Суонси", "Уиган" и "Эвертон". С "Латикс" он завоевал Кубок Англии 2012/13. Сборная Бельгии с новым наставником Португалии во главе завоевала бронзовые награды ЧМ-2018.

Пост главного тренера португальской сборной стал вакантным после отставки Сантуша по мотивам катарского Мундиаля. Он работал с командой с 2014 года и триумфовал с Португалией на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.