RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Германии сенсационно впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Фото: Немецкие баскетболисты празднуют премьерный титул (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Германии обыграла сборную Сербии в финале чемпионата мира-2023 в столице Филиппин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира, мужчины, финал

Германия – Сербия – 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

 

 

В стартовой четверти ни одна из команд не смогла захватить инициативу с первых минут. Сначала сильнее выглядели балканцы. Вскоре на несколько пунктов впереди оказалась немецкая команда. В конце концов, верх взяли сербы, которые "привезли" соперникам +3.

Подопечные Светислава Пешича попытались развить преимущество во второй 12-минутке. Балканская сборная оторвалась на 5 пунктов, но немцы сумели отыграться. Более того, Бундестим добавила в активности, ликвидировала весь дефицит очков и ушла на большой перерыв с ничьей (47:47).

А вот третья четверть стала бенефисом сборной Германии. Ребята Гордона Херберта на протяжении всего отрезка были сильнее под двумя щитами и методически увеличивали собственное преимущество. Фактически немцы деклассировали Сербию, обеспечив 12-очковое преимущество.

Класс сборной позволил команде чувствовать себя безопасно в финальной четверти. Да, сербы полетели вперед с намерением отыграться. Но Германия оказалась готова к такому развитию событий и погасила пыл балканцев. Как следствие, сборная Сербии отыграла всего половину отставания и отдала немцам премьерное чемпионство.

Самым результативным в матче стал защитник сборной Германии Деннис Шредер. В свой актив он записал 28 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. В составе сербской команды больше всего набрал защитник Алекса Аврамович (21 пункт).

Для Германии триумф на ЧМ-2023 стал вершиной в истории. До сих пор лучшим результатом Бундестима была "бронза" на ЧМ-2002. На континентальном же уровне самый большой успех – победа на Евробаскете-1993.

К слову, волейбольная сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро-2023 победой над Португалией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираБаскетболСборная Германии