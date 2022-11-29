Сборная Нидерландов выиграла группу ЧМ-2022 благодаря победе над Катаром

Чемпионат мира-2022, группа A, 3-й тур

Нидерланды – Катар – 2:0

Голы: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Со стартовых минут на поле воцарилась жесткая борьба. Практически каждый атакующий выпад обеих команд наталкивался на тактические фолы. Так что голевых моментов пришлось подождать.

К середине тайма "оранжевые" добавили в активности. Вот Депай пробил над перекладиной после отскока от Блинда. Далее Классен выиграл верховую борьбу, но не смог акцентированно пробить после углового.

А на 26-й минуте сборная Нидерландов повела в счете. Это Гакпо обыгрался с тем же Классеном, прорвался сквозь защитников в штрафную и с линии площадки пробил точно в нижний угол.

Забитый мяч снял с нидерландцев часть бремени ответственности за результат. Подопечные Луи ван Гала начали играть более спокойно и получили возможность спокойно готовить собственные атаки. В таком стиле закончился первый тайм и начался второй.

И фактически в его дебюте "оранжевые" забили во второй раз. Классен подачей отыскал на грани вратарской Депая, который в ближнем бою не смог переиграть Баршама. Однако на добивании оказался де Йонг и вколотил мяч в сетку.

Сборная Катара попыталась огрызнуться несколько раз. Атаки строили через фланги. Но на беду хозяев Мундиаля перспективные прострелы оттуда банально было некому завершать. Нидерландцы перешли к работе в эконом-режиме.

Но даже в такой ситуации европейская команда могла довести счет до разгромного. Тот же Бергейс, появившийся на замену во второй половине, даже забил после стенки с Янссеном. Тем не менее, гол отменили из-за игры рукой у Гакпо на старте эпизода.

Однако и двух забитых мячей сборной Нидерландов вполне хватило для победы. Не только в отчетном поединке, но и в квартете в целом. "Оранжевые" набрали 7 пунктов и будут ждать в плей-офф вторую команду группы B.