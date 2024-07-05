Сборная Испании вырвала победу над Германией на финише овертайма четвертьфинала Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, 1/4 финала

Испания – Германия – 2:1 (в дополнительное время)

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89

Удаление: Карвахаль, 120+6 (И)

В первые минуты интереснее выглядели пиренейцы. Подопечные Луиса де ла Фуэнте даже успели создать момент – Педри размял Нойера ударом с подступов к штрафной. Позже Ямал пробил со штрафного мимо ворот. Бундестим ответила на 20-й минуте, когда Хаверц головой отправил мяч в руки Симону после навеса.

Сборная Германии постепенно завладела инициативой, но обе команды играли очень осторожно. Новый обмен моментами произошел перед перерывом. Сначала Хаверц отклеился от защитника и пробил с разворота, но Симон был на месте. А потом Уильямс из угла вратарского не обыграл Нойера.

На старте второй половины Испания прибавила. Вот Мората из пределов штрафной пробил выше ворот с выгодной позиции. На 51-й минуте "Фурия Роха" вышла вперед. Это Ольмо в касание с линии штрафной отправил мяч в угол после поперечной передачи юного Ямала.

Пропущенный мяч стал сигналом к переходу Бундестим в наступление. Команда Юлиана Нагельсманна зажала испанцев на своей половине и начала искать подходы к владениям Симона. Вот удар Вирца заблокировал защитник. Затем Фюллькруг пробил головой выше ворот. Затем Андрих после его передачи не пробил голкипера.

Супермомент немецкая сборная упустила на 76-й минуте. Вирц прострелил с правого фланга, а Фюллькруг в падении в касание пробил в штангу. Еще через несколько минут Хаверц лишь немного не попал в ворота "парашютом" за спину Симона после опрометчивого исполнения свободного удара.

В конце концов давление сборной Германии принесло плоды. За минуту до конца основного времени Миттельштедт выполнил навес на дальний угол вратарского, откуда Киммих головой сбросил под удар Вирцу. Хавбек в касание от штанги вогнал мяч в сетку и перевел матч в овертайм!

В дополнительное время команды не отсиживались в обороне, но на поле значительно увеличилось количество физических контактов. Первые реальные возможности появились под занавес первой 15-минутки. Оярсабаль отважился на дальний удар, но мяч разминулся с углом немецких ворот. В ответ Вирц пробил в касание мимо створа "Фурии Рохи".

Еще дважды Бундестим вынудила поволноваться испанских болельщиков во втором экстра-тайме. Мусиала выстрелом с дистанции попал в руку Кукурелье, но обошлось без пенальти. В свою очередь классный удар головой Фюллькруга вытащил Симон. А потом произошло чудо – Мерино головой эффектно замкнул передачу Ольмо и вывел сборную Испании в полуфинал Евро-2024.