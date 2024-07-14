Сборная Испании триумфовала на Евро-2024 с победой над Англией

Чемпионат Европы-2024, финал

Испания – Англия – 2:1

Голы: Н. Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

"Фурия Роха" пошла в прессинг на чужой половине с первых минут. Такой подход позволил испанцам завладеть инициативой. Две попытки подач от Уильямса провалились, так что подопечные Луиса де ла Фуэнте решили подержать мяч в центре поля.

Постепенно "Три льва" выровняли положение. Однако первые моменты организовала сборная Испапнии. Сначала в перспективной позиции оказался тот же Уильямс, но его удар в подкате заблокировал Стоунз. А дальше Ле Норман попытался выполнить бисиклету после углового – неточно.

Надлежащего развития эти эпизоды не получили. Команды перешли к борьбе в центре поля, а голкиперы команд откровенно скучали в собственных владениях. Сборная Англии попыталась "засушить" матч контролем на своей половине. Разленились и испанцы, пытаясь пройти редуты команды Гарета Саутгейта крайне прямолинейно.

Однако один момент на двоих до перерыва все же состоялся. Это Фоден в добавленное арбитром время на дальнем углу вратарской откликнулся на навес Райса со штрафного. Однако его выстрел стал добычей Симона. Без голов в первом тайме.

Зато на старте второй половины Испания разразилась забитым мячом. "Фурия Роха" полетела атаковать с первых секунд и быстро была вознаграждена голом. Это Уильямс на левом углу штрафной получил передачу Ямала и хладнокровно пробил в дальний!

Испанцы решили не сбавлять обороты. Вот Ольмо отправил мяч мимо штанги вторым темпом. Дальше выпад Мораты заблокировали, а Уильямсу не хватило точности. Англия ответила на 64-й минуте – Беллингем из полукруга штрафной отправил мяч в сантиметрах от нижнего угла ворот.

"Три льва" вынужденно открылись, так что интересный футбол пошел в сторону обеих ворот. Пикфорд потянул фирменный удар Ямала с линии штрафной, Руис отправил мяч выше перекладины, а Оярсабаль пробил в руки голкиперу. А дальше сыграл джокер Саутгейта.

На 70-й минуте наставник англичан выпустил Палмера вместо Мейну. Лидеру лондонского "Челси" хватило трех минут, чтобы вернуть родину в игру. Сака разогнал контратаку и отдал на Беллингема, а тот переадресовал Палмеру, который техничным низовым ударом снял паутину с нижнего угла ворот – 1:1!

По инерции сборная Англии провела еще несколько острых атак. Однако довольно быстро отдала инициативу испанской команде. На 82-й минуте возможность снова вывести "Фурию Роху" вперед упустил Ямал, пробив в Пикфорда метров с 10-ти. Однако еще четыре минуты спустя испанцы забили менее очевидный мяч – Кукурелья прострелил с левого фланга, а Оярсабаль в касание сыграл на опережение.

Англия еще попыталась штурмовать владения Симона. Были даже удары в створ ворот испанской сборной, но забить во второй раз ребятам Саутгейта было не суждено. Сборная Испании удержала победный счет и стала лидером по количеству выигранных трофеев Анри Делоне (4 титула).